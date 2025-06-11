Чиновника столичного Госрыбагенства подозревают в сокрытии имущества на 3,5 млн гривен

Чиновнику сообщено о подозрении из-за недостоверных данных в декларации на 3,5 млн грн.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура объявила о подозрении главному государственному инспектору Управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области. Чиновника подозревают в представлении заведомо недостоверной информации в декларации за 2024 год, что является нарушением по статье 366-2 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По версии следствия, 33-летний чиновник не задекларировал движимое и недвижимое имущество, которое в 2024 году было приобретено его женой. Общая стоимость незадекларированного имущества составляет более 3,5 млн гривен.

Среди скрытых активов - квартира площадью 98 кв. м в Киевской области, гараж и автомобиль. Сейчас продолжается расследование дела.

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