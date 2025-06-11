Укрэнерго: Отключений света летом не будет, если не будет обстрелов

Алексей Брехт заявил, что энергосистема страны находится под полным контролем, а дефицита электроэнергии летом не ожидается.

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Ситуация в энергосистеме полностью контролируемая, что позволяет прогнозировать стабильное снабжение электричеством в течение лета без дефицита. Только повреждения энергобъектов из-за обстрелов могут изменить эту ситуацию. Об этом сообщил и.о. председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексей Брехт, пишет «Укринформ-Украина».

«Меня часто спрашивают, как будет с электричеством летом. Сегодня ситуация в энергосистеме абсолютно контролируемая и нормальная. Мы почти полностью покрываем потребление внутри страны. Привлечение импорта коммерческое. Мы также экспортируем электричество. Если исключить вопрос, будут ли обстрелы или нет, то у меня нет сомнений, что мы нормально пройдем летний, осенний периоды, а также вовремя и качественно подготовимся к зиме», — отметил Брехт в ходе мероприятия Energy Day 2025, организованного Европейской бизнес-ассоциацией в Киеве.

Если не будет обстрелов, отключений электроэнергии летом не предполагается, добавил он в комментарии.

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