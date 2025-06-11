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В Киеве коммунальное предприятие перечислило 10 млн грн за соль, которую так и не поставили

18:00, 11 июня 2025
Поставить более 1000 тонн соли по условиям договора предприятие должно было фактически за несколько дней до конца года.
В Киеве коммунальное предприятие перечислило 10 млн грн за соль, которую так и не поставили
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов КП «Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Оболонского района» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в конце декабря 2022 года КП «ДЭУ Оболонского района» и подрядная организация заключили договор на закупку каменной соли на сумму около 10 млн гривен.

Поставить более 1000 тонн соли согласно условиям договора предприятие должно было фактически за несколько дней, чтобы успеть до конца года. Согласно документам, соль якобы была поставлена уже на следующий день, после чего была получена полная оплата.

«Однако коммунальщики так и не увидели никакой соли, хотя со своей стороны подписали документы о ее получении и оплатили около 10 млн гривен», — заявили в прокуратуре.

На данный момент заместителю начальника одного из отделов коммунального предприятия, которая должна была проконтролировать выполнение условий договора поставщиком, сообщено о подозрении.

В прокуратуре добавили, что ранее было также сообщено о подозрении руководителю подрядной организации, которая должна была поставить соль. Его обвиняют в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и внесении заведомо ложных сведений в официальные документы.

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прокуратура Киев

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