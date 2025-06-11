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У Києві комунальне підприємство перерахувало 10 млн грн за сіль, яку так і не поставили

18:00, 11 червня 2025
Поставити понад 1000 т солі згідно з умовами договору підприємство мало фактично за кілька днів аби встигнути до кінця року
У Києві комунальне підприємство перерахувало 10 млн грн за сіль, яку так і не поставили
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У Києві правоохоронці повідомили про підозру заступниці начальника одного з відділів КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Оболонського району» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Як повідомила Київська міська прокуратура, наприкінці грудня 2022 року КП «ШЕУ Оболонського району» та підрядна організація уклали договір про закупівлю кам’яної солі на суму близько 10 млн гривень.

Поставити понад 1000 т солі згідно з умовами договору підприємство мало фактично за кілька днів аби встигнути до кінця року. Згідно з документами, поставили сіль вже на наступний день, після чого отримали повну оплату.

«Втім, ніякої солі комунальники так і не побачили, хоча зі свого боку підписали документи про її отримання та сплатили близько 10 млн гривень», - заявили у прокуратурі.

Наразі заступниці начальника одного з відділів комунального підприємства, яка мала зі свого боку проконтролювати чи справді постачальник виконав умови угоди, повідомлено про підозру.

У прокуратурі додали, що раніше про підозру повідомили керівнику підрядної організації, яка мала постачати сіль. Його обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

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прокуратура Київ

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