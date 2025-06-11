Україна дозволила Польщі ексгумацію польських солдат у Львові

Україна й Польща продовжують співпрацю щодо перепоховань.

Фото: Getty Images

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Україна видала Польщі дозвіл на проведення ексгумаційних робіт для перепоховання польських військовослужбовців, загиблих у 1939 році, які поховані на території колишнього села Збоїська, що нині є частиною Львова. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

За інформацією міністерства, Україна готова до подальшої співпраці в рамках українсько-польської робочої групи з історичних питань, зокрема щодо пошукових та ексгумаційних робіт. Цей дозвіл став черговим кроком у двосторонній співпраці.

Раніше успішно відбулися ексгумаційні роботи на території колишнього села Пужники в Тернопільській області. Крім того, Польща надала Україні дозвіл на проведення пошукових та ексгумаційних робіт у селі Юречкова на своїй території. Українська сторона сподівається розпочати ці роботи найближчим часом.

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