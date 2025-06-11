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Рада готується ухвалити законопроект про множинне громадянство: які зміни чекають на українців

17:24, 11 червня 2025
Наразі у законодавстві є обмеження щодо множинного громадянства для певних посадовців, таких як судді і держслужбовці, і для врегулювання таких питань, необхідно буде ухвалити окремий законопроект.
Рада готується ухвалити законопроект про множинне громадянство: які зміни чекають на українців
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У Верховній Раді готують до другого читання законопроект 11469, який передбачає можливість множинного громадянства для українців, зокрема для тих, хто отримав тимчасовий притулок за кордоном через війну, для етнічних українців, які народилися за межами України, а також для осіб, які хочуть отримати український паспорт. Про це повідомила народна депутатка та заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За її словами, до законопроекту надійшли зауваження не лише від народних депутатів, а й побажання від української діаспори – Світового Конгресу Українців.

«Законопроєкт про множинне громадянство дуже важливий для українців, які через війну отримали тимчасовий притулок за кордоном. За кілька років вони вже матимуть можливість отримати паспорт країни перебування. Множинне громадянство для таких людей – це можливість не втратити український паспорт, а для України – не втратити цих громадян»,— зазначила Кравчук.

Вона також наголосила, що в українських біженців вже народжуються діти, які можуть отримати громадянство за правом народження в інших країнах. Згідно з законопроектом, для таких дітей передбачатиметься можливість отримати подвійне громадянство, що допоможе зберегти зв'язок з Україною.

Законопроект також має на меті спростити процес отримання українського громадянства для осіб з країн-партнерів України, не тільки для етнічних українців, а й для громадян інших держав, які хочуть отримати таку можливість.

«Законопроєкт з урахуванням правок передбачатиме спрощений формат отримання українського громадянства. Для більшості осіб передбачено збереження громадянства іншої країни. Винятком є громадяни країн-агресорів, які виступають проти нашої держави, і це не лише росія та білорусь, а й, наприклад, ті, які голосували проти суверенітету України в резолюціях ООН», — пояснила Кравчук.

Щодо громадян РФ, які воюють в лавах ЗСУ, вони повинні будуть вийти з російського громадянства для того, щоб отримати українське.

Також Кравчук нагадала, що в українському законодавстві вже є обмеження щодо множинного громадянства для певних посадовців, таких як судді і держслужбовці. Однак, для врегулювання таких питань, необхідно буде ухвалити окремий законопроект.

Нагадаємо, що Верховна Рада вже готується ухвалити в цілому законопроект 11469 про множинне громадянство. Відповідну рекомендацію надав комітет, а в Уряді прогнозують прийняття на кінець червня.

Законопроект про множинне громадянство прив’язує питання легалізації наявності кількох громадянств до рішення Кабміну, який визначатиме дозволені для такого множинного громадянства країни.

Наразі невідомо, які країни увійдуть до переліку «держав, громадяни яких набувають громадянство України у спрощеному порядку», втім, як писала «Судово-юридична газета», у січні 2024 року, Володимир Зеленський реєстрував інший законопроект 10425 – також про множинне громадянство. Перший проект 10425, як і нинішній, передбачав запровадження спрощеного порядку набуття громадянства України для окремих категорій іноземців.

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