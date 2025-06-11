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Рада готовится принять законопроект о множественном гражданстве: какие изменения ждут украинцев

17:24, 11 июня 2025
Сейчас в законодательстве есть ограничения по множественному гражданству для определенных должностных лиц, таких как судьи и госслужащие, и для урегулирования таких вопросов необходимо будет принять отдельный законопроект.
Рада готовится принять законопроект о множественном гражданстве: какие изменения ждут украинцев
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В Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект 11469, который предусматривает возможность множественного гражданства для украинцев, в том числе для тех, кто получил временное убежище за рубежом из-за войны, для этнических украинцев, родившихся за пределами Украины, а также для тех, кто хочет получить украинский паспорт. Об этом сообщила народная депутатка и заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики, член постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

По ее словам, в законопроект были внесены замечания не только от народных депутатов, но и пожелания от украинской диаспоры — Всемирного Конгресса Украинцев.

«Законопроект о множественном гражданстве очень важен для украинцев, которые из-за войны получили временное убежище за рубежом. Через несколько лет они уже смогут получить паспорт страны пребывания. Множественное гражданство для таких людей — это возможность не потерять украинский паспорт, а для Украины — не потерять этих граждан», — отметила Кравчук.

Она также подчеркнула, что у украинских беженцев уже рождаются дети, которые могут получить гражданство по праву рождения в других странах. Согласно законопроекту, для таких детей будет предусмотрена возможность получения двойного гражданства, что поможет сохранить связь с Украиной.

Законопроект также направлен на упрощение процесса получения украинского гражданства для лиц из стран-партнеров Украины, не только для этнических украинцев, но и для граждан других государств, которые хотят получить такую возможность.

«Законопроект с учетом правок будет предусматривать упрощенный формат получения украинского гражданства. Для большинства лиц предусмотрено сохранение гражданства другой страны. Исключением являются граждане стран-агрессоров, которые выступают против нашего государства, и это не только Россия и Беларусь, но и, например, те, кто голосовал против суверенитета Украины в резолюциях ООН», — пояснила Кравчук.

Что касается граждан РФ, которые воюют в рядах ВСУ, они должны будут выйти из российского гражданства, чтобы получить украинское.

Также Кравчук напомнила, что в украинском законодательстве уже существуют ограничения по множественному гражданству для определенных должностных лиц, таких как судьи и госслужащие. Однако для урегулирования таких вопросов необходимо будет принять отдельный законопроект.

Напомним, что Верховная Рада уже готовится принять в целом законопроект 11469 о множественном гражданстве. Соответствующую рекомендацию дал комитет, а в Правительстве прогнозируют принятие на конец июня.

Законопроект о множественном гражданстве привязывает вопрос легализации наличия нескольких гражданств к решению Кабмина, который будет определять разрешенные для такого множественного гражданства страны.

На данный момент неизвестно, какие страны войдут в перечень «государств, граждане которых получают гражданство Украины в упрощенном порядке», однако, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2024 года Владимир Зеленский регистрировал другой законопроект 10425 — также о множественном гражданстве. Первый проект 10425, как и нынешний, предусматривал внедрение упрощенного порядка получения гражданства Украины для отдельных категорий иностранцев.

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