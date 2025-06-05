Кабмин сам определит перечень стран, гражданство которых украинцы смогут иметь легально параллельно с гражданством Украины

Законопроект о множественном гражданстве привязывает вопрос легализации наличия нескольких гражданств к решению Кабмина, который будет определять разрешенные для такого множественного гражданства страны.

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Верховная Рада уже готовится принять в целом законопроект №11469 о множественном гражданстве. Соответствующую рекомендацию дал комитет, а в правительстве прогнозируют принятие к концу июня.

Примечательно, что этот законопроект фактически привязывает вопрос легальности двух или более гражданств к регулированию Кабмина.

Так, гражданин Украины сможет иметь признанное множественное гражданство, но в том случае, если страна, гражданство которой он успел параллельно приобрести, относится к специальному перечню «государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке».

А этот перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, будет отдельно определять Кабмин – своим решением, а не парламент соответствующим законом. Следовательно, правительство сможет изменять этот перечень.

Одновременно законопроектом предлагается определить основанием для утраты гражданства Украины добровольное приобретение гражданином Украины гражданства государства, граждане которого не могут приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.

На данный момент неизвестно, какие страны войдут в перечень «государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке». Однако, как писала «Судебно-юридическая газета», в январе 2024 года Владимир Зеленский регистрировал другой законопроект №10425 – также о множественном гражданстве. Первый проект №10425, как и нынешний, предусматривал введение упрощенного порядка приобретения гражданства Украины для отдельных категорий иностранцев.

Предыдущий проект №10425 четко перечислял непосредственно в тексте законопроекта страны, гражданам которых упростят доступ к украинскому паспорту. В частности, в п. 7 ст. 1 законопроекта было установлено, что это такие страны, как Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Норвегия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Япония.

В каких случаях будет допускаться множественное гражданство

Итак, законопроект №11469 предлагает дополнить закон о гражданстве статьей 5-1 «Признание случаев множественного гражданства (подданства)».

В соответствии с ней наличие у гражданина Украины гражданства (подданства) другого государства признается в таких случаях:

одновременное приобретение ребенком по рождению гражданства Украины и гражданства (подданства) другого государства или государств; приобретение ребенком, являющимся гражданином Украины, гражданства (подданства) своих усыновителей вследствие его усыновления иностранцами; автоматическое приобретение гражданином Украины другого гражданства (подданства) вследствие заключения брака с иностранцем; автоматическое приобретение гражданином Украины, достигшим совершеннолетия, другого гражданства (подданства) вследствие применения законодательства о гражданстве иностранного государства, если такой гражданин Украины не получил документ, подтверждающий наличие у него гражданства (подданства) другого государства; приобретение гражданства Украины в упрощенном порядке, предусмотренном статьей 10-1 этого Закона, иностранцами, которые являются гражданами (подданными) государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке; приобретение гражданином Украины гражданства (подданства) государств, граждане (подданные) которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке.

Основания для утраты гражданства Украины

Также законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 19 «Основания для утраты гражданства Украины».

В соответствии с изменениями основаниями для утраты гражданства Украины будут:

1. Добровольное приобретение гражданином Украины гражданства государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или гражданства (подданства) государства, граждане (подданные) которого не могут приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.

• Добровольным приобретением гражданства (подданства) другого государства (государств) считаются все случаи, когда гражданин Украины для приобретения гражданства (подданства) другого государства обратился с заявлением или ходатайством о таком приобретении в соответствии с порядком, установленным национальным законодательством государства, гражданство (подданство) которого приобретено.

• Не считается добровольно приобретенным на временно оккупированной территории Украины гражданство государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, в том числе если приобретение такого гражданства требовало обращения с заявлением или ходатайством о его приобретении в соответствии с порядком, установленным таким государством, а также в случае приобретения гражданином Украины, который незаконно депортирован с временно оккупированной территории Украины, гражданства государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, кроме случаев, когда действия такого лица направлены на пропаганду войны, публичную поддержку вооруженной агрессии против Украины или создают угрозы национальной безопасности и/или национальным интересам Украины в понимании Закона «О национальной безопасности Украины».

• Не считаются добровольным приобретением другого гражданства (подданства) случаи множественного гражданства, указанные в вышеупомянутых пунктах 1 – 4 ч. 1 статьи 5-1.

2. Приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого Закона в случаях подачи неправдивых сведений, поддельных документов, сокрытия лицом какого-либо существенного факта, при наличии которого в отношении лица не могло быть принято решение о принятии в гражданство Украины, обмана или невыполнения обязательства, взятого лицом в обязательстве прекратить иностранное гражданство, в декларации об отказе от иностранного гражданства и признании себя лишь гражданином Украины или в декларации о признании себя гражданином Украины, или невыполнения обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком;

3. Установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом;

4. Вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, осужденных в Украине за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, за совершение террористического акта, содействие совершению террористического акта, публичные призывы к совершению террористического акта, создание террористической группы или террористической организации, за финансирование терроризма, создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, создание преступного сообщества, установление или распространение преступного влияния, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности;

5. Установление факта участия в вооруженной агрессии против Украины со стороны государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом, или которое находится в вооруженном конфликте с Украиной или способствовало (способствует) совершению вооруженной агрессии против Украины и/или участия в оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины.

Положения пунктов 1, 3 – 5 части первой этой статьи не применяются, если вследствие этого гражданин Украины станет лицом без гражданства.

Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных частью первой этой статьи, является дата издания соответствующего указа Президента Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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