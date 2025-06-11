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Комиссия по отбору директора БЭБ получила письмо от СБУ о дополнительной проверке кандидатов и перенесла собеседования

13:46, 11 июня 2025
Члены конкурсной комиссии единогласно поддержали перенос собеседований с кандидатами на должность директора БЭБ.
Комиссия по отбору директора БЭБ получила письмо от СБУ о дополнительной проверке кандидатов и перенесла собеседования
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Конкурсная комиссия по отбору нового директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) в связи с получением письма Службы безопасности Украины о необходимости дополнительной проверки кандидатов решила перенести собеседования с ними. Соответствующее решение комиссия единогласно приняла 11 июня.

Как отметила председатель комиссии Лаура Стефан, комиссия получила письмо от руководителя СБУ.

«Они подтвердили, что есть потребность провести дальнейшую проверку в отношении определенных кандидатов. У нас нет четкого дедлайна от СБУ и нет имен кандидатов, в отношении которых проводится дополнительная проверка. Но мы понимаем важность такой проверки. И мы все здесь работаем в интересах Украины. Поэтому мы учитываем такой запрос», — отметила она.

Собеседования будут проводиться онлайн по тому же порядку, который был утвержден ранее. По мнению Стефан, 10 дней будет достаточно для проведения дополнительной проверки.

Поэтому комиссия решила перенести собеседования с кандидатами на 21, 22 и 23 июня (суббота, воскресенье и понедельник).

Член Комиссии Юрий Пономаренко сделал заявление относительно того, почему комиссия перенесла проведение собеседований.

Как отметил он, в социальных сетях и медиа появляются различные оценки и суждения как относительно комиссии в целом, так и отдельных членов комиссии. Такие заявления появляются не только со стороны активистов, но и со стороны политических деятелей — народных депутатов.

«Официально сообщаю, что все инсинуации относительно того, что якобы украинские члены комиссии пытаются сорвать конкурс или выполняют политические заказы, лишены оснований. Мы обратились в комиссию не с ходатайством об «отмене» или «приостановлении» конкурса, а о сборе большей и более точной информации. Мы выбираем главу Бюро экономической безопасности для нашей страны. А наша страна находится в состоянии войны. Допустить лицо, которое имеет связь с врагом, мы не можем. Поэтому мы просили отложить собеседования до получения полной верифицированной информации от СБУ», — отметил он.

Лаура Стефан отметила, что лично она «не имеет личных интересов или предпочтений».

«Да, есть определенные обеспокоенности, которые связаны с имуществом или связями кандидатов. Поэтому мы ждем обсуждения всех этих вопросов во время собеседований. Мы хотим сделать хороший выбор для Украины», — указала председатель комиссии.

Автор: Наталя Мамченко

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СБУ бюро экономической безопасности

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