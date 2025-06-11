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Налоговые долги ФЛП удвоились - в Украине более 1,2 млн должников

21:48, 11 июня 2025
Задолженность перед государством превысила 13 миллиардов гривен.
Налоговые долги ФЛП удвоились - в Украине более 1,2 млн должников
Фото: zib.com.ua
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Количество физических лиц-предпринимателей (ФЛП) с налоговыми долгами в Украине выросло с 670 тысяч в феврале 2022 года до 1,29 миллиона на начало мая 2025 года. Общая сумма задолженности перед государством превысила 13 миллиардов гривен. Об этом свидетельствует аналитика платформы «Опендатабот».

Значительный скачок количества должников произошел в первый год полномасштабной войны, когда их численность увеличилась в 1,6 раза. Наибольший прирост зафиксирован в марте 2022 года - плюс 213 тысяч предпринимателей, или 31% за месяц. В 2023 году рост замедлился до 4% за год, однако в 2024 году ситуация ухудшилась, и количество новых должников выросло на 16%. В начале 2025 года еще 42 282 ФЛП имели налоговые долги (+3,3%), но к маю прирост уменьшился до 2%, или 24 275 предпринимателей, благодаря погашению задолженностей.

Общий налоговый долг ФЛП с начала войны вырос почти вдвое - на 6 миллиардов гривен. В частности, 30 миллионов гривен приходятся на мобилизованных предпринимателей 1-й и 2-й групп единого налога. По состоянию на апрель 2025 года 3145 ФЛП, которые служат в Вооруженных Силах Украины, имеют долги по уплате единого налога и военного сбора. Точное количество мобилизованных предпринимателей с долгами установить невозможно из-за ограниченного доступа к данным.

Аналитики отмечают, что с начала полномасштабной войны Государственная налоговая служба закрыла доступ к информации о налоговых долгах ФЛП, считая ее критической, что затрудняет проверку таких данных.

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долг ФЛП налоги

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