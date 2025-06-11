Податкові борги ФОПів подвоїлись – в Україні понад 1,2 млн боржників

Заборгованість перед державою перевищила 13 мільярдів гривень.

Фото: zib.com.ua

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Кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП) із податковими боргами в Україні зросла з 670 тисяч у лютому 2022 року до 1,29 мільйона на початок травня 2025 року. Загальна сума заборгованості перед державою перевищила 13 мільярдів гривень. Про це свідчить аналітика платформи «Опендатабот».

Значний стрибок кількості боржників відбувся у перший рік повномасштабної війни, коли їхня чисельність збільшилася в 1,6 раза. Найбільший приріст зафіксовано у березні 2022 року — плюс 213 тисяч підприємців, або 31% за місяць. У 2023 році зростання сповільнилося до 4% за рік, однак у 2024 році ситуація погіршилася, і кількість нових боржників зросла на 16%. На початку 2025 року ще 42 282 ФОПи мали податкові борги (+3,3%), але до травня приріст зменшився до 2%, або 24 275 підприємців, завдяки погашенню заборгованостей.

Загальний податковий борг ФОПів від початку війни зріс майже вдвічі — на 6 мільярдів гривень. Зокрема, 30 мільйонів гривень припадають на мобілізованих підприємців 1-ї та 2-ї груп єдиного податку. Станом на квітень 2025 року 3145 ФОПів, які служать у Збройних Силах України, мають борги зі сплати єдиного податку та військового збору. Точну кількість мобілізованих підприємців із боргами встановити неможливо через обмежений доступ до даних.

Аналітики зазначають, що з початку повномасштабної війни Державна податкова служба закрила доступ до інформації про податкові борги ФОПів, вважаючи її критичною, що ускладнює перевірку таких даних.

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