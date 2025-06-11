​​Корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення — огляд судової практики ККС ВС

​​Оприлюднили огляд судової практики ККС ВС у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень оприлюднили за 2024 рік.

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Верховний Суд оприлюднив тематичний огляд судової практики ККС ВС за 2024 рік у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень.

Огляд підготовлено за результатами проведеного узагальнення судової практики касаційної інстанції відповідно до підпункту 3.3.1.3.1 п. 3.3.1.3 очікуваного стратегічного результату проблеми 3.3.1 підрозд. 3.3 «Кримінальна відповідальність» розд. 3 «Забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію» Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 року № 220.

В огляді містяться ключові висновки ККС ВС з кримінального та кримінального процесуального права щодо корупційних правопорушень.

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