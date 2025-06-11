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Коррупционные и связанные с коррупцией уголовные правонарушения — обзор судебной практики КУС ВС

13:48, 11 июня 2025
Обнародован обзор судебной практики КУС ВС по уголовным производствам в отношении коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушений за 2024 год.
Коррупционные и связанные с коррупцией уголовные правонарушения — обзор судебной практики КУС ВС
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Верховный Суд обнародовал тематический обзор судебной практики КУС ВС за 2024 год по уголовным производствам, связанным с коррупционными и сопряженными с коррупцией уголовными правонарушениями.

Обзор подготовлен по результатам проведенного обобщения судебной практики кассационной инстанции в соответствии с подпунктом 3.3.1.3.1 пункта 3.3.1.3 ожидаемого стратегического результата проблемы 3.3.1 подраздела 3.3 «Уголовная ответственность» раздела 3 «Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию» Государственной антикоррупционной программы на 2023–2025 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 4 марта 2023 года № 220.

В обзоре содержатся ключевые выводы КУС ВС по вопросам уголовного и уголовного процессуального права относительно коррупционных правонарушений.

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