На Кировоградщине на полигоне инструктор ударил новобранца прикладом автомата

ГБР выдвинуло подозрение инструктору за избиение новобранца на Кировоградщине.

Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований объявило о подозрении инструктору учебного взвода, который избил новобранца во время занятий на полигоне в Кировоградской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года во время огневой подготовки. Между инструктором и курсантом возник конфликт, в результате которого инструктор нанес удар прикладом автомата, причинив телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали, а на следующий день ГБР открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий).

Судебно-медицинская экспертиза установила, что травмы курсанта имеют среднюю степень тяжести. Командир учебного взвода, присутствующий на месте происшествия, не вмешался и не остановил избиение. Ему предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 426 УКУ (бездействие военной власти).

Инструктору инкриминируют превышение власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УКУ). Сейчас продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении обоих подозреваемых от исполнения обязанностей.

Фото: ГБР

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