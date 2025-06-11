Верховный Суд указал, что неосведомленность о мотивах решения следственного судьи может быть признана уважительной причиной пропуска срока апелляционного обжалования

Для надлежащего обоснования апелляционной жалобы недостаточно быть проинформированным о результатах рассмотрения дела, необходимо знать мотивы принятого решения, отметил Верховный Суд.

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Неосведомленность заинтересованных лиц о мотивах принятого следственным судьей решения может быть признана уважительной причиной пропуска срока апелляционного обжалования и основанием для его восстановления, ведь для надлежащего обоснования апелляционной жалобы недостаточно быть проинформированным о результатах рассмотрения дела, а необходимо знать мотивы принятого решения.

На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 8 апреля 2025 года по делу №759/14313/24.

Позиции судов

Определением следственного судьи местного суда было отказано в удовлетворении жалобы представителя банка на постановление следователя о закрытии уголовного производства.

Апелляционный суд на основании п. 4 ч. 3 ст. 399 УПК отказал представителю банка в возобновлении срока на апелляционное обжалование указанного определения следственного судьи.

В кассационной жалобе представитель банка утверждала, что суд первой инстанции рассмотрел жалобу банка в отсутствие заявителя, который был несвоевременно уведомлен о дате и времени рассмотрения дела. Поэтому, по ее мнению, днем начала срока на апелляционное обжалование определения следственного судьи для заявителя является следующий день после дня получения полного текста определения через подсистему «Электронный суд» – 26.07.2024. Она считала, что срок на апелляционное обжалование пропущен по уважительным причинам.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции КУС ВС отметил, что по материалам производства представитель банка в апелляционной жалобе в качестве основания для возобновления срока апелляционного обжалования определения следственного судьи от 16.07.2024 указывала, что она была уведомлена местным судом о рассмотрении ее жалобы на постановление следователя о закрытии уголовного производства уже после проведения такого рассмотрения, само же определение было получено через подсистему «Электронный суд» 26.07.2024, поэтому апелляционная жалоба была направлена средствами почтовой связи 31.07.2024.

Однако апелляционный суд пренебрег такими аргументами представителя и указал, что получение представителем уведомления о рассмотрении ее жалобы уже после проведения такового не является препятствием лицу самостоятельно интересоваться результатами судебного заседания, а, следовательно, и с соблюдением сроков апелляционного обжалования обратиться в суд с апелляционной жалобой.

Такое видение суда апелляционной инстанции является ошибочным, а решение о возвращении апелляционной жалобы как поданной по истечении срока апелляционного обжалования является преждевременным.

При этом апелляционный суд не принял во внимание, что для надлежащего обоснования апелляционной жалобы недостаточно быть проинформированным о результатах рассмотрения дела, а необходимо знать мотивы принятого решения. В случае неосведомленности заинтересованных лиц о мотивах принятого следственным судьей решения, указанное по их ходатайству может быть признано уважительной причиной пропуска срока апелляционного обжалования и основанием для его возобновления в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 117 УПК.

Автор: Наталя Мамченко

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