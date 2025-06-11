Верховний Суд вказав, що необізнаність з мотивами рішення слідчого судді може бути визнана поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження

Для належного обґрунтування апеляційної скарги недостатньо бути проінформованим про результати розгляду справи, а необхідно знати мотиви прийнятого рішення, зазначив Верховний Суд

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Необізнаність заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення може бути визнана поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження та підставою для його поновлення, адже для належного обґрунтування апеляційної скарги недостатньо бути поінформованим про результати розгляду справи, а необхідно знати мотиви прийнятого рішення.

На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 8 квітня 2025 року по справі 759/14313/24.

Позиції судів

Ухвалою слідчого судді місцевого суду відмовлено у задоволенні скарги представника банку на постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

Апеляційний суд на підставі п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК відмовив представнику банку у поновленні строку на апеляційне оскарження вказаної ухвали слідчого судді.

У касаційній скарзі представник банку стверджувала, що суд першої інстанції розглянув скаргу банку за відсутності скаржника, який був несвоєчасно повідомлений про дату і час розгляду справи. Тому, на її думку, днем початку строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді для скаржника є наступний день за днем отримання повного тексту ухвали через підсистему «Електронний суд» – 26.07.2024. Вважала, що строк на апеляційне оскарження пропущений із поважних причин.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС ВС зазначив, що за матеріалами провадження представник банку в апеляційній скарзі як на підставу для поновлення строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді від 16.07.2024 вказувала, що вона була повідомлена місцевим судом про розгляд її скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження вже після проведення такого розгляду, саму ж ухвалу було отримано через підсистему «Електронний суд» 26.07.2024, тому апеляційну скаргу було направлено засобами поштового зв’язку 31.07.2024.

Проте, апеляційний суд знехтував такими аргументами представника та вказав, що отримання представником повідомлення про розгляд її скарги вже після проведення такого, не є перешкодою особі самостійно цікавитися про результати судового засідання, а відтак, і з дотриманням строків апеляційного оскарження звернутися до суду з апеляційною скаргою.

Таке бачення суду апеляційної інстанції є помилковим, а рішення про повернення апеляційної скарги, як такої, що подана після закінчення строку апеляційного оскарження, є передчасним.

При цьому апеляційний суд не зважив на те, що для належного обґрунтування апеляційної скарги недостатньо бути проінформованим про результати розгляду справи, а необхідно знати мотиви прийнятого рішення. У випадку необізнаності у заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, вказане за їх клопотанням може бути визнано поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження та підставою для його поновлення в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 117 КПК.

Автор: Наталя Мамченко

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