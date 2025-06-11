Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд вказав, що необізнаність з мотивами рішення слідчого судді може бути визнана поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження

13:12, 11 червня 2025
Для належного обґрунтування апеляційної скарги недостатньо бути проінформованим про результати розгляду справи, а необхідно знати мотиви прийнятого рішення, зазначив Верховний Суд
Верховний Суд вказав, що необізнаність з мотивами рішення слідчого судді може бути визнана поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Необізнаність заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення може бути визнана поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження та підставою для його поновлення, адже для належного обґрунтування апеляційної скарги недостатньо бути поінформованим про результати розгляду справи, а необхідно знати мотиви прийнятого рішення.

На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 8 квітня 2025 року по справі 759/14313/24.

Позиції судів

Ухвалою слідчого судді місцевого суду відмовлено у задоволенні скарги представника банку на постанову слідчого про закриття кримінального провадження.

Апеляційний суд на підставі п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК відмовив представнику банку у поновленні строку на апеляційне оскарження вказаної ухвали слідчого судді.

У касаційній скарзі представник банку стверджувала, що суд першої інстанції розглянув скаргу банку за відсутності скаржника, який був несвоєчасно повідомлений про дату і час розгляду справи. Тому, на її думку, днем початку строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді для скаржника є наступний день за днем отримання повного тексту ухвали через підсистему «Електронний суд» – 26.07.2024. Вважала, що строк на апеляційне оскарження пропущений із поважних причин.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

В обґрунтування позиції ККС ВС зазначив, що за матеріалами провадження представник банку в апеляційній скарзі як на підставу для поновлення строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді від 16.07.2024 вказувала, що вона була повідомлена місцевим судом про розгляд її скарги на постанову слідчого про закриття кримінального провадження вже після проведення такого розгляду, саму ж ухвалу було отримано через підсистему «Електронний суд» 26.07.2024, тому апеляційну скаргу було направлено засобами поштового зв’язку 31.07.2024.

Проте, апеляційний суд знехтував такими аргументами представника та вказав, що отримання представником повідомлення про розгляд її скарги вже після проведення такого, не є перешкодою особі самостійно цікавитися про результати судового засідання, а відтак, і з дотриманням строків апеляційного оскарження звернутися до суду з апеляційною скаргою.

Таке бачення суду апеляційної інстанції є помилковим, а рішення про повернення апеляційної скарги, як такої, що подана після закінчення строку апеляційного оскарження, є передчасним.

При цьому апеляційний суд не зважив на те, що для належного обґрунтування апеляційної скарги недостатньо бути проінформованим про результати розгляду справи, а необхідно знати мотиви прийнятого рішення. У випадку необізнаності у заінтересованих осіб з мотивами прийнятого слідчим суддею рішення, вказане за їх клопотанням може бути визнано поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження та підставою для його поновлення в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 117 КПК.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд Верховний Суд рішення суду судова практика ККС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комісія з відбору директора БЕБ отримала лист від СБУ щодо додаткової перевірки кандидатів і перенесла співбесіди

Члени конкурсної комісії одностайно підтримали перенесення співбесід з кандидатами на крісло директора БЕБ.

Верховний Суд вказав, що необізнаність з мотивами рішення слідчого судді може бути визнана поважною причиною пропуску строку апеляційного оскарження

Для належного обґрунтування апеляційної скарги недостатньо бути проінформованим про результати розгляду справи, а необхідно знати мотиви прийнятого рішення, зазначив Верховний Суд

Результати перевірки невідомими експертами робіт кандидатів на директора БЕБ демонструють парадокси з оцінками – таблиця

Дивним чином вийшло так, що кандидати на директора БЕБ з однаковими відповідями посідають діаметрально протилежні місця, а кандидати з різними відповідями набирають однакову кількість балів – Віктор Дубовик опублікував таблицю, яка демонструє «парадокси» конкурсу.

Міністерство юстиції запідозрили у лобіюванні інтересів проектів технічної допомоги та громадськості, які хочуть перевіряти доброчесність суддів Верховного Суду та ВАКС

Верховний Суд та народні депутати не змогли з’ясувати, хто конкретно є автором ідеї перевірки декларацій доброчесності суддів ВС та ВАКС.

Депутати, НАБУ, НАЗК та ВРП вважають за потрібне закріпити у КПК норми для покарання за зловживання процесуальними правами

У КПК визначать поняття зловживання процесуальними правами та закріплять відповідальність за це, щоб кримінальні справи розглядалися швидше – у Верховному Суді відбулося обговорення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Коморний
    Олександр Коморний
    голова Львівського окружного адміністративного суду
  • Микола Гурин
    Микола Гурин
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Юрій Парусніков
    Юрій Парусніков
    голова Центрального апеляційного господарського суду
  • Інна Білоус
    Інна Білоус
    суддя Вищого антикорупційного суду