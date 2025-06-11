На Кіровоградщині на полігоні інструктор вдарив новобранця прикладом автомата

ДБР висунуло підозру інструктору за побиття новобранця на Кіровоградщині.

Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань оголосило про підозру інструктору навчального взводу, який побив новобранця під час занять на полігоні в Кіровоградській області. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Інцидент стався у вересні 2024 року під час вогневої підготовки. Між інструктором і курсантом виник конфлікт, у результаті якого інструктор завдав удару прикладом автомата, спричинивши тілесні ушкодження. Постраждалого госпіталізували, а наступного дня ДБР відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень).

Судово-медична експертиза встановила, що травми курсанта мають середній ступінь тяжкості. Командир навчального взводу, присутній на місці події, не втрутився і не зупинив побиття. Йому висунуто підозру за ч. 4 ст. 426 ККУ (бездіяльність військової влади).

Інструктору інкримінують перевищення влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 ККУ). Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення обох підозрюваних від виконання обов’язків.

Фото: ДБР

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