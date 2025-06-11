Комісія з відбору директора БЕБ отримала лист від СБУ щодо додаткової перевірки кандидатів і перенесла співбесіди

Члени конкурсної комісії одностайно підтримали перенесення співбесід з кандидатами на крісло директора БЕБ.

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Конкурсна комісія з відбору нового директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) у зв’язку із отриманням листа Служби безпеки України стосовно необхідності додаткової перевірки кандидатів вирішила перенести співбесіди з ними. Відповідне рішення комісія одностайно ухвалила 11 червня.

Як зазначила голова комісії Лаура Стефан, комісія отримала лист від керівника СБУ.

«Вони підтвердили, що є потреба провести подальшу перевірку щодо певних кандидатів. У нас немає чіткого дедлайну від СБУ і немає імен кандидатів, стосовно яких проводиться додаткова перевірка. Але ми розуміємо важливість такої перевірки. І ми всі тут працюємо в інтересах України. Тому ми зважаємо на такий запит», зазначила вона.

Співбесіди будуть проводитися онлайн за тим же порядком, який було затверджено раніше.

На думку Стефан, 10 днів буде достатньо для проведення додаткової перевірки.

Тому комісія вирішила перенести співбесіди з кандидатами на 21, 22 та 23 червня (субота, неділя та понеділок).

Член Комісії Юрій Пономаренко зробив заяву стосовно того, чому комісія перенесла проведення співбесід.

Як зазначив він, у соціальних мережах та медіа з’являються різні оцінки та судження як стосовно комісії загалом, так і окремих членів комісії. Такі заяви з’являються не лише з боку активістів, але й з боку політичних діячів – народних депутатів.

«Офіційно повідомляю, що всі інсинуації стосовно того, що начебто українські члени комісії намагаються зірвати конкурс чи виконують політичні замовлення, позбавлені підстав. Ми звернулися до комісії не з клопотанням про «скасування» чи «зупинення» конкурсу, а про збір більшої і точнішої інформації. Ми обираємо голову Бюро економічної безпеки для нашої країни. А наша країна знаходиться у стані війни. Допустити особу, яка має зв’язок з ворогом, ми не можемо. Тому ми просили відкласти співбесіди до отримання повної верифікованої інформації від СБУ», зазначив він.

Лаура Стефан зазначила, що особисто вона «не має особистих інтересів чи вподобань».

«Так, є певні занепокоєння, які пов’язані з майном чи зв’язками кандидатів. Тому ми чекаємо на обговорення всіх цих питань під час співбесід. Ми хочемо зробити гарний вибір для України», вказала голова комісії.

Автор: Наталя Мамченко

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