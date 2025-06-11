Украина разрешила Польше эксгумацию польских солдат во Львове

Украина и Польша продолжают сотрудничество по перезахоронениям.

Фото: Getty Images

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Украина выдала Польше разрешение на проведение эксгумационных работ для перезахоронения польских военнослужащих, погибших в 1939 году, которые похоронены на территории бывшего села Збоиска, что ныне является частью Львова. Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

По информации министерства, Украина готова к дальнейшему сотрудничеству в рамках украинско-польской рабочей группы по историческим вопросам, в частности относительно поисковых и эксгумационных работ. Это разрешение стало очередным шагом в двустороннем сотрудничестве.

Ранее успешно состоялись эксгумационные работы на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области. Кроме того, Польша предоставила Украине разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова на своей территории. Украинская сторона надеется начать эти работы в ближайшее время.

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