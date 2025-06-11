Укренерго: Відключень світла влітку не буде, якщо не буде обстрілів

Олексій Брехт заявив, що енергосистема країни знаходиться під повним контролем, а дефіциту електроенергії влітку не очікується.

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Ситуація в енергосистемі повністю контрольована, що дозволяє прогнозувати стабільне постачання електроенергії протягом літа без дефіциту. Тільки пошкодження енергооб'єктів через обстріли можуть змінити цю ситуацію. Про це повідомив т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт, пише «Укрінформ-Україна».

«Мене часто запитують, як буде з електрикою влітку. Сьогодні ситуація в енергосистемі абсолютно контрольована і нормальна. Ми майже повністю покриваємо споживання всередині країни. Залучення імпорту комерційне. Ми також експортуємо е/е. Якщо винести за дужки питання, будуть обстріли чи ні, то в мене немає сумнівів, що ми нормально пройдемо літній, осінній періоди, а також вчасно та якісно підготуємося до зими», — зазначив Брехт під час заходу Energy Day 2025, організованого Європейською бізнес асоціацією в Києві.

Якщо не буде обстрілів, відключень електроенергії влітку не передбачається, додав він у коментарі.

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