Посадовця столичного Держрибагенства підозрюють у приховуванні майна на 3,5 млн гривень

Посадовцю повідомлено про підозру через недостовірні дані в декларації на 3,5 млн грн.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура оголосила про підозру головному державному інспектору Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Києві та Київській області. Чиновника підозрюють у поданні завідомо недостовірної інформації у декларації за 2024 рік, що є порушенням за статтею 366-2 Кримінального кодексу України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За версією слідства, 33-річний посадовець не задекларував рухоме та нерухоме майно, яке у 2024 році було придбане його дружиною. Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 3,5 млн гривень.

Серед прихованих активів – квартира площею 98 кв. м на Київщині, гараж та автомобіль. Наразі триває розслідування справи.

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