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Французские водители подали в суд на Tesla из-за политических взглядов Илона Маска

12:01, 12 июня 2025
В иске владельцы авто требуют признать договоры аренды транспортных средств недействительными и возместить первоначальную стоимость владения, а также другие убытки.
Французские водители подали в суд на Tesla из-за политических взглядов Илона Маска
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10 владельцев машин Tesla во Франции подала в суд на американскую компанию по производству электромобилей из-за бывшей роли ее генерального директора Илона Маска в Белом доме и поддержки крайне правых в Европе, пишет Politico.

«Они больше не хотят ассоциироваться с Tesla или олицетворять собой Илона Маска и его недавние политические взгляды», — заявил адвокат, представляющей интересы владельцев.

Продажи Tesla резко упали по всей Европе после того, как в январе Маск выступил на митинге правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Только во Франции продажи Tesla упали на 67 процентов в мае по сравнению с тем же месяцем 2024 года, согласно данным регистратора PFA страны. Однако последствия не ограничиваются бойкотами: вандалы нападают на дилерские центры, а отдельные водители Tesla обнаруживают, что их автомобили повреждены.

В среду, 11 июня, адвокат подал иск в Коммерческий суд Парижа, требуя признать договоры аренды транспортных средств недействительными и возместить своим клиентам первоначальную стоимость владения, а также другие убытки.

В иске используется статья из французского гражданского кодекса, которая гласит, что продавец товара должен «гарантировать клиентам мирное использование проданных товаров», сказал адвокат, назвав это старым законом, который применяется в беспрецедентных обстоятельствах из-за роли Маска в Белом доме.

Судья коммерческого суда решит, имеет ли дело основания и могут ли другие лица присоединиться к иску в это время. По словам адвоката, несколько других владельцев Tesla интересовались этим делом с тех пор, как был подан иск.

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суд США Франция Илон Маск

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