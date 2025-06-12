Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

В Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находились более 200 человек — видео

12:19, 12 июня 2025
Борт направлялся в Лондон, катастрофа произошла во время взлета — самолет упал в жилом районе города Ахмедабад недалеко от аэропорта.
В Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находились более 200 человек — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Индии разбился пассажирский самолёт, на борту которого находились 242 пассажира. Об этом сообщает Times of India.

Авария произошла в аэропорту города Ахмедабад — потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India.

Самолёт направлялся из Ахмедабада в Лондон. На территории аэропорта виден густой чёрный дым, на місці работают пожарные.

Полиция Индии подтвердила информацию о катастрофе возле аэропорта с 242 пассажирами на борту.

Как сообщает NDTV, в результате авиакатастрофы есть выжившие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Индия авиация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава АРМА Елена Дума задала Анастасии Радиной вопрос, куда украинские антикоррупционеры потратили миллионы, выделенные на реформу АРМА

«Все боятся поднимать тему этих же НПО, потому что десятилетиями «использовали» гранты и средства международной помощи» – глава АРМА Елена Дума.

В Верховной Раде предлагают увеличить численность СБУ и закрепить 10 тысяч человек за Центром специальных операций «А»

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности предлагает увеличить численность СБУ и закрепить право военнослужащих СБУ применять оружие и боевую технику в установленном для ВСУ порядке.

Для бронирования через «Дію» религиозные организации должны предоставить ГЭСС подтверждение трудоустройства священнослужителей

Также они должны предоставить ГЭСС штатное расписание религиозной организации.

Директорат Еврокомиссии считает, что проверку судей Верховного Суда и ВАКС нужно проводить с участием международных экспертов и без временных ограничений – письмо

Изменения по проверке судей Верховного Суда и Антикоррупционного суда, предлагаемые директоратом Еврокомиссии, непосредственно не предусмотрены согласованным с партнерами Планом Ukraine Facility и являются более жесткими, чем версия Минюста.

Государственная судебная администрация строит новые суды – известно, какие суды получат новые помещения

В 2025-2026 годах повезет судам в западных и центральных областях Украины.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва