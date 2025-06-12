В Индии разбился пассажирский самолет, на борту которого находились более 200 человек — видео

Борт направлялся в Лондон, катастрофа произошла во время взлета — самолет упал в жилом районе города Ахмедабад недалеко от аэропорта.

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В Индии разбился пассажирский самолёт, на борту которого находились 242 пассажира. Об этом сообщает Times of India.

Авария произошла в аэропорту города Ахмедабад — потерпел крушение международный рейс авиакомпании Air India.

Самолёт направлялся из Ахмедабада в Лондон. На территории аэропорта виден густой чёрный дым, на місці работают пожарные.

Полиция Индии подтвердила информацию о катастрофе возле аэропорта с 242 пассажирами на борту.

Как сообщает NDTV, в результате авиакатастрофы есть выжившие.

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