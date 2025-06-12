На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату у бік знайомих — йому загрожує до 15 років

Під час конфлікту 47-річний чоловік кинув гранату Ф-1 у бік знайомих — справу передали до суду.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату в бік знайомих. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, під час конфлікту 47-річний чоловік кинув гранату Ф-1 в бік знайомих. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, пошкоджено фасад будинку. Інцидент стався 18 квітня на території приватного домоволодіння у м. Самар.

Поліцейські оперативно розшукали злочинця та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі, за процесуального керівництва Самарівської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство) та ч.1 ст.263 (придбання, носіння, бойового припасу без передбаченого дозволу) Кримінального кодексу України.

Фігуранту обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 15 років увʼязнення.

Обвинувальний акт щодо підозрюваного скеровано до суду.

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