Кабмін затвердив план підготовки до нового опалювального сезону

За реалізацію заходів відповідатимуть як центральні, так і місцеві органи влади.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів схвалив комплекс заходів, спрямованих на підготовку до проходження опалювального сезону 2025/26 року та забезпечити стабільну роботи критичної інфраструктури. До переліку дій входять ремонти, формування запасів палива, підготовка житлових будинків, лікарень та інші організаційно-технічні заходи, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Відповідне розпорядження уряду «Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження» було ухвалене 11 червня.

Документ передбачає проведення ремонтно-відновлювальних робіт у сфері енергетики, підготовку систем теплопостачання, житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури. Також планується накопичення необхідних обсягів палива й матеріалів.

За реалізацію заходів відповідатимуть як центральні, так і місцеві органи влади.

Уряд наголошує, що виконання цього плану сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави та дозволить громадам краще підготуватись до зимових викликів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.