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Кабмін затвердив план підготовки до нового опалювального сезону

16:13, 12 червня 2025
За реалізацію заходів відповідатимуть як центральні, так і місцеві органи влади.
Кабмін затвердив план підготовки до нового опалювального сезону
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Кабінет Міністрів схвалив комплекс заходів, спрямованих на підготовку до проходження опалювального сезону 2025/26 року та забезпечити стабільну роботи критичної інфраструктури. До переліку дій входять ремонти, формування запасів палива, підготовка житлових будинків, лікарень та інші організаційно-технічні заходи, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Відповідне розпорядження уряду «Про затвердження плану заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2025/26 року та його проходження» було ухвалене 11 червня.

Документ передбачає проведення ремонтно-відновлювальних робіт у сфері енергетики, підготовку систем теплопостачання, житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури. Також планується накопичення необхідних обсягів палива й матеріалів.

За реалізацію заходів відповідатимуть як центральні, так і місцеві органи влади.

Уряд наголошує, що виконання цього плану сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави та дозволить громадам краще підготуватись до зимових викликів.

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Кабінет Міністрів України опалення

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