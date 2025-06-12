Кабмин утвердил план подготовки к новому отопительному сезону

За реализацию мероприятий будут отвечать как центральные, так и местные органы власти.

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Кабинет Министров утвердил комплекс мероприятий, направленных на подготовку к прохождению отопительного сезона 2025/26 года и обеспечение стабильной работы критической инфраструктуры. В перечень действий входят ремонты, формирование запасов топлива, подготовка жилых домов, больниц и другие организационно-технические мероприятия, сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Соответствующее распоряжение правительства «Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2025/26 года и его прохождению» было принято 11 июня.

Документ предусматривает проведение ремонтно-восстановительных работ в сфере энергетики, подготовку систем теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры. Также планируется накопление необходимых объемов топлива и материалов.

За реализацию мероприятий будут отвечать как центральные, так и местные органы власти.

Правительство подчеркивает, что выполнение этого плана будет способствовать укреплению энергетической безопасности государства и позволит громадам лучше подготовиться к зимним вызовам.

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