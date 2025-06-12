ВККС рекомендует командировать пятерых судей в другие суды

ВККС внесла в Высший совет правосудия представления с рекомендацией о командировании судей в другие суды.

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В среду, 11 июня, на заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины был рассмотрен вопрос о внесении представления с рекомендацией о командировании судей в другой суд того же уровня и специализации для отправления правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

В связи с выявлением чрезмерной судебной нагрузки Комиссия приняла решение внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании сроком на один год судьи Компанеевского районного суда Кировоградской области Червонопысского Вадима Сергеевича в Броварской городско-районный суд Киевской области.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия приняла решение внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании в Заречный районный суд города Сумы сроком на один год трех судей Краснопольского районного суда Сумской области:

- Басовой Виты Ивановны;

- Зери Юлии Александровны;

- Косарь Алевтины Ивановны.

Также в связи с изменением территориальной подсудности судебных дел внесено в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировании в Терновский городской суд Днепропетровской области судьи Добропольского городско-районного суда Донецкой области Хоменко Дмитрия Евгеньевича сроком на один год.

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