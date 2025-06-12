Андрея Клюева будут судить заочно: вице-премьер времен Януковича не является в суд

Согласно данным НАБУ и САП, Клюева обвиняют в присвоении около 200 миллионов гривен государственных средств.

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Высший антикоррупционный суд принял решение проводить заочное рассмотрение дела против бывшего первого вице-премьера времен Януковича Андрея Клюева, которого обвиняют в присвоении почти 200 млн грн бюджетных средств. Основанием стало то, что Клюев уже в четвертый раз не явился на заседание на этапе рассмотрения по сути. Об этом пишет общественная организация Transparency International Ukraine.

Прокурор настаивал на специальном судебном производстве, поскольку Клюев скрывается от суда в России и находится в международном розыске.

В деле также фигурирует экс-глава Государственного агентства по инвестициям и инновациям Александр Таран. В отличие от Клюева, он регулярно посещает заседания, поэтому в отношении него производство будет происходить в обычном порядке.

Защитница Клюева сообщила, что он выехал из Украины еще в феврале 2014 года из-за угрозы жизни. По ее словам, в 2019 году Клюев пытался баллотироваться в Верховную Раду и просил снять с него розыск.

Согласно данным НАБУ и САП, Клюева и Тарана обвиняют в присвоении около 200 миллионов гривен государственных средств.

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