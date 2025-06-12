Андрія Клюєва судитимуть заочно: віцепрем’єр часів Януковича не зʼявляється в суд

За даними НАБУ та САП, Клюєва обвинувачують у привласненні близько 200 мільйонів гривень державних коштів.

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Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення проводити заочний розгляд справи проти колишнього першого віцепрем’єра часів Януковича Андрія Клюєва, якого обвинувачують у привласненні майже 200 млн грн бюджетних коштів. Підставою стало те, що Клюєв вже вчетверте не з’явився на засідання на етапі розгляду по суті. Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

Прокурор наполягав на спеціальному судовому провадженні, оскільки Клюєв переховується від суду в Росії та перебуває в міжнародному розшуку.

У справі також фігурує ексголова Державного агентства з інвестицій та інновацій Олександр Таран. Він, на відміну від Клюєва, регулярно відвідує засідання, тому щодо нього провадження відбуватиметься у звичайному порядку.

Захисниця Клюєва повідомила, що він виїхав з України ще у лютому 2014 року через загрозу життю. За її словами, у 2019 році Клюєв намагався балотуватися до Верховної Ради й просив зняти з нього розшук.

За даними НАБУ та САП, Клюєва та Тарана обвинувачують у привласненні близько 200 мільйонів гривень державних коштів.

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