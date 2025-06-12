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На Черкащині викрили медиків ВЛК, які продавали фіктивні довідки військовозобов’язаним

14:08, 12 червня 2025
За даними слідства, головна лікарка та секретарка однієї з медустанов організували схему з продажу підроблених довідок про інвалідність чоловікам, які хотіли уникнути мобілізації.
На Черкащині викрили медиків ВЛК, які продавали фіктивні довідки військовозобов’язаним
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У Черкаській області правоохоронці викрили медиків ВЛК, які «заробляли» на підробленні документів для військовозобов’язаних. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що схему з оформлення фіктивних довідок про інвалідність організувала 31-річна головний лікар та 55-річна секретар ВЛК однієї із медустанов регіону.

За даними слідства, документи фігурантки продавали чоловікам, які хотіли уникнути мобілізації. Також придбані підробки чоловіки використовували для списання з військового обліку.

Секретарку ВЛК поліцейські затримали в процесуальному порядку одразу після отримання частини обумовленої суми.

Під час обшуків у кабінетах медиків було виявлено та вилучено грошові кошти та інші речові докази, що свідчать про причетність до злочинної діяльності.

Слідчі під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури повідомили секретарю ВЛК про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом), головному лікарю за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Фігуранткам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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