В Черкасской области разоблачили медиков ВЛК, которые продавали фиктивные справки военнообязанным

В Черкасской области правоохранители разоблачили медиков ВЛК, которые «зарабатывали» на подделке документов для военнообязанных. Об этом сообщает полиция региона.

Указывается, что схему оформления фиктивных справок об инвалидности организовали 31-летняя главный врач и 55-летняя секретарь ВЛК одного из медицинских учреждений региона.

По данным следствия, фигурантки продавали документы мужчинам, желающим избежать мобилизации. Также купленные подделки использовались для снятия с воинского учёта.

Секретаря ВЛК полицейские задержали в процессуальном порядке сразу после получения части оговорённой суммы.

Во время обысков в кабинетах медиков были обнаружены и изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность к преступной деятельности.

Следователи под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры сообщили секретарю ВЛК о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием), а главному врачу — по ч. 3 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранткам грозит до 10 лет лишения свободы.

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