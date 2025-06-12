12 июня доступ к Реестру лиц, совершивших коррупционные правонарушения, частично ограничен — НАПК

НАПК сообщило, что будут проводиться работы по программно-техническому обслуживанию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестру нарушителей), частично ограничен 12 июня в связи с проведением программно-технического обслуживания.

«Просим пользователей учитывать это и приносим извинения за временные неудобства», — заявили в НАПК.

Ранее в НАПК объяснили, как получить информацию из Реестра нарушителей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.