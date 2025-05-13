В НАПК объяснили, как получить информацию из Реестра нарушителей

Выписку из Реестра нарушителей можно заказать дистанционно и получить в течение семи рабочих дней.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции объяснило, как получить информацию из Реестра нарушителей.

«Довольно часто в адрес Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) поступают запросы на получение справки или выписки из Реестра нарушителей. Эти документы необходимы для того, чтобы проверить человека перед назначением на должность с целью подтверждения или опровержения наличия у него коррупционного прошлого и обстоятельств, препятствующих трудоустройству. Данные из Реестра также могут использоваться при проверке потенциальных контрагентов, в частности во время проведения публичных закупок», — сообщили в НАПК.

Справка и выписка из Реестра нарушителей содержат одинаковую информацию, однако отличаются способом получения и кругом лиц, которые могут их заказать:

Справку можно сформировать в Реестре онлайн — о себе или о своей юридической компании. Для этого нужно зайти на страницу Реестра и нажать кнопку «Справка», затем выбрать в выпадающем меню «для физического лица» или «для юридического лица».

НАПК подчеркивает, что для получения личной справки физического лица необходимо использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) физического лица, а для получения справки юридического лица — КЭП юрлица или печать.

Выписку из Реестра нарушителей можно заказать дистанционно и получить в течение семи рабочих дней. Ее может создать каждый о себе или уполномоченное им лицо, а также правоохранители, проводящие проверку или расследование в отношении другого лица.

Для получения выписки необходимо отправить на электронную почту [email protected] или по адресу: бульвар Николая Михновского, 28, г. Киев, 01103, Украина:

письменный запрос и согласие на обработку персональных данных,

копию паспорта — если запрос подает физическое лицо от своего имени,

доверенность на представление интересов лица, заверенную в установленном законом порядке — если запрос подает уполномоченное лицо.

Запрос на выписку может формироваться для проведения специальных проверок кандидатов на должности в органы государственной власти или местного самоуправления, либо от правоохранителей — в случае ведения уголовного или административного производства.

НАПК может отказать в предоставлении выписки из Реестра на основании пункта 6 раздела III Положения о Реестре, в случае:

отсутствия у заявителя оснований для получения информации;

если в запросе о выдаче выписки отсутствуют, неполные, нечеткие или неразборчивые сведения — личные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (если имеется) и т. п.

Иностранные физические и юридические лица также могут получить справку или выписку из Реестра нарушителей, следуя указанным выше инструкциям.

«Обратите внимание: получить справку из Реестра иностранный гражданин может только при наличии украинской квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить у одного из официальных украинских поставщиков», — добавили в НАПК.

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