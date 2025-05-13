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У НАЗК пояснили, як отримати інформацію з Реєстру порушників

18:53, 13 травня 2025
Витяг з Реєстру порушників можна замовити дистанційно й отримати протягом семи робочих днів.
У НАЗК пояснили, як отримати інформацію з Реєстру порушників
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Національне агентство з питань запобігання корупції пояснили, як отримати інформацію з Реєстру порушників.

«Досить часто на адресу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) надходять запити щодо отримання довідки або витягу з Реєстру порушників. Ці документи необхідні для того, щоб перевірити людину перед призначенням на посаду з метою підтвердження чи спростування  наявності у неї корупційного минулого та обставин, що перешкоджають її працевлаштуванню. Дані з Реєстру можуть бути використані також при перевірці потенційних контрагентів, зокрема під час здійснення публічних закупівель», - повідомили у НАЗК.

Довідка та витяг з Реєстру порушників містять однакову інформацію, проте відрізняються способом отримання та колом осіб, які можуть їх замовити:

Довідку можна сформувати в Реєстрі в онлайн-режимі - щодо себе чи своєї юридичної особи. Для цього потрібно зайти на сторінку Реєстру і натиснути на кнопку “Довідка”. Далі - обрати у випадаючому меню “для фізичної особи” або “юридичної особи”.

НАЗК підкреслює, що для отримання особистої довідки фізичної особи потрібно використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) фізичної особи, а для отримання особистої довідки юридичної особи – КЕП юридичної особи або печатку.

Витяг з Реєстру порушників можна замовити дистанційно й отримати протягом семи робочих днів. Його може створити кожен стосовно себе або уповноважена нею особа, правоохоронці, які проводять перевірку чи розслідування щодо іншої особи.

Для отримання витягу необхідно надіслати на електронну пошту [email protected] або на адресу: бульвар Миколи Міхновського, 28, м. Київ, 01103, Україна:

письмовий запит та  згоду на обробку персональних даних,

копію паспорта - якщо запит подає фізична особа на своє ім’я,

довіреність на представлення інтересів особи, засвідчену в установленому законодавством порядку, якщо запит подає уповноважена особа.

Запит на витяг може формуватися для проведення  спеціальних перевірок кандидатів на посади в державні органи чи органи місцевого самоврядування, або від правоохоронців -  у разі проведення кримінального або адміністративного провадження. В той же час НАЗК може відмовити у наданні витягу з Реєстру на підставі пункту 6 розділу ІІІ Положення про Реєстр у разі:

відсутності у запитувача підстав для отримання інформації

якщо у запиті про видачу витягу відсутні, неповністю, нечітко або нерозбірливо зазначені відомості - особисті дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) тощо.

Іноземні фізичні та юридичні особи також мають можливість  отримання довідки або витягу з Реєстру порушників, дотримуючись зазначених вище інструкцій.

«Зверніть увагу, що отримати довідку з Реєстру іноземний громадянин може лише за наявності українського кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна отримати у одного з офіційних українських надавачів», - додали у НАЗК.

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корупція НАЗК

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