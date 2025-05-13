Велика Британія хоче отримати більше впливу на долю заморожених російських активів на суму 200 мільярдів євро

Передача російських активів «спеціальній компанії», яка офіційно визнає інтереси Великої Британії, надасть Лондону більший контроль і потенційно посилить роль прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера як посередника між Європою та США.

Фото: euronews.com

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Велика Британія наполягає на переведенні майже 200 мільярдів євро знерухомлених російських активів, що зберігаються в Бельгії, в окремий інвестиційний фонд. Про це повідомляє Politico.

Прихильники ідеї кажуть, що цей крок може стати трампліном до конфіскації суверенних активів та передачі їх Україні — ідею, яку підтримує Велика Британія, але проти якої виступають великі країни ЄС, включаючи Німеччину та Італію.

Багато хто вважає, що дієвий механізм конфіскації активів міг би допомогти забезпечити виконання будь-яких узгоджених умов в результатів перемовин.

Як зазначає видання, передача російських активів «спеціальній компанії», яка офіційно визнає інтереси Великої Британії, надасть Лондону більший контроль і потенційно посилить роль прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера як посередника між Європою та США.

Ще одним стимулом для швидкого впровадження нової структури є те, що кошти потім можна буде спрямувати на ризикованіші інвестиції, здатні генерувати набагато вищу прибутковість.

Автор: Наталя Мамченко

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