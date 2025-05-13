Великобритания хочет получить больше влияния на судьбу замороженных российских активов на сумму 200 миллиардов евро

Передача российских активов «специальной компании», которая официально признает интересы Великобритании, предоставит Лондону больший контроль и потенциально усилит роль премьер-министра Великобритании Кира Стармера как посредника между Европой и США

Фото: euronews.com

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Великобритания настаивает на переводе почти 200 миллиардов евро обездвиженных российских активов, хранящихся в Бельгии, в отдельный инвестиционный фонд. Об этом сообщает Politico.

Сторонники идеи говорят, что этот шаг может стать трамплином для конфискации суверенных активов и передачи их Украине — идею, которую поддерживает Великобритания, но против которой выступают крупные страны ЕС, включая Германию и Италию.

Многие считают, что действенный механизм конфискации активов мог бы помочь обеспечить выполнение любых согласованных условий по итогам переговоров.

Как отмечает издание, передача российских активов «специальной компании», которая официально признает интересы Великобритании, предоставит Лондону больший контроль и потенциально усилит роль премьер-министра Великобритании Кира Стармера как посредника между Европой и США.

Еще одним стимулом для быстрого внедрения новой структуры является то, что средства затем можно будет направить на более рискованные инвестиции, способные генерировать гораздо более высокую доходность.

Автор: Наталя Мамченко

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