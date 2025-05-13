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Правительство урегулировало вопрос регистрации автомобилей, ввезенных из-за границы для ВСУ

18:24, 13 мая 2025
Кабмин определил условия, при которых допускается государственная регистрация транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины до вступления в силу Порядка пропуска и учета гуманитарной помощи по упрощенной процедуре.
Правительство урегулировало вопрос регистрации автомобилей, ввезенных из-за границы для ВСУ
Фото: volynnews.com
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Кабинет Министров Украины урегулировал вопрос государственного учета и государственной регистрации транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Так, внесены изменения в постановления правительства от 07.09.1998 № 1388 «Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов» и от 10.05.2022 № 584 «Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период военного положения в Украине».

Урегулирован вопрос государственного учета и государственной регистрации транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины как гуманитарная помощь по упрощенной процедуре до вступления в силу Порядка пропуска и учета гуманитарной помощи по упрощенной процедуре.

В частности, определены условия, при которых допускается государственная регистрация транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины до вступления в силу указанного Порядка.

Определен перечень документов, которые подаются в сервисный центр МВД для осуществления государственной регистрации или временного государственного учета транспортных средств, в том числе транспортных средств, конечными получателями которых являются военнослужащие.

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