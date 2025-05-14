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Отказ от повестки по состоянию здоровья обошелся в 3 года лишения свободы – приговор суда

07:54, 14 мая 2025
Отказ от повестки мужчина с Кировоградщины объяснил состоянием здоровья не позволяет ему выполнять боевые задачи.
Отказ от повестки по состоянию здоровья обошелся в 3 года лишения свободы – приговор суда
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В Кировоградской области Петровский райсуд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы за категорический отказ от мобилизации. Это произошло после того, как он получил повестку, которую не захотел принимать.

Согласно приговору суда по делу № 941/490/24, в январе 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его «ограниченно годным к военной службе». Однако, в феврале того же года, когда ему попытались вручить повестку, он отказался ее получить.

На судебном заседании подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил свой отказ плохим состоянием здоровья, что, по его мнению, не позволяет ему выполнять боевые задачи. Однако, признав свое нарушение, он осознавал, что совершил преступление.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы.

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