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Відмова від повістки через стан здоров’я обійшлася у 3 роки позбавлення волі – вирок суду

07:54, 14 травня 2025
Відмову від повістки чоловік з Кіровоградщини пояснив станом здоров’я не дозволяє йому виконувати бойові завдання.
Відмова від повістки через стан здоров’я обійшлася у 3 роки позбавлення волі – вирок суду
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У Кіровоградській області Петрівський райсуд засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі за категоричну відмову від мобілізації. Це сталося після того, як він отримав повістку, яку не захотів приймати.

Згідно з вироком суду у справі № 941/490/24, у січні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його «обмежено придатним до військової служби». Однак, у лютому того ж року, коли йому спробували вручити повістку, він відмовився її отримати.

На судовому засіданні підсудний визнав свою провину та висловив каяття. Він пояснив свою відмову поганим станом здоров’я, що, на його думку, не дозволяє йому виконувати бойові завдання. Проте, визнавши своє порушення, він усвідомлював, що скоїв злочин.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 КК України та засудив його до трьох років позбавлення волі.

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