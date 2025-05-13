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ВККС тоне у позовах від учасників конкурсу до апеляційних судів – є претензії до якості перевірки практичних завдань

18:13, 13 травня 2025
Вже подано кілька десятків позовів від кандидатів в адміністративні, господарські та загальні апеляційні суди.
ВККС тоне у позовах від учасників конкурсу до апеляційних судів – є претензії до якості перевірки практичних завдань
Фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів зіштовхувалася з рекордною кількістю судових позовів від учасників конкурсу до апеляційних судів.

Як повідомляють у Facebook учасники конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів, які вже припинили участь у конкурсі після етапу виконання практичного завдання, Касаційному адміністративному суду у складі Верховного Суду доведеться розглянути кілька десятків позовів від колишніх кандидатів.

Так, суддя Донецького окружного адміністративного суду Тетяна Шувалова 13 травня повідомила, що наразі в КАС ВС вже є 24 позови від кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів, 2 позови від кандидатів на посади суддів в апеляційні господарські суди та 1 позов від кандидата в апеляційні загальні суди з цивільної спеціалізації.

Також 13 травня адвокат Тетяна Огнев’юк повідомила, що вона буде представляти у Верховному Суді інтереси одразу 35 кандидатів в апеляційні загальні суди з цивільної спеціалізації, які виконували практичне завдання 4 лютого 2025 року.

Кількість позовів до ВККС у зв’язку з результатами практичних завдань у межах конкурсу до апеляційних судів, таким чином, є безпрецедентною.

Нагадаємо, що за підсумками виконання практичного завдання у багатьох кандидатів виникли претензії як до якості самих практичних завдань, так власне і до якості їх перевірки.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», особливого резонансу набула історія із виконанням 4 лютого практичного завдання кандидатами на посади суддів загальних апеляційних судів з цивільної спеціалізації. В цей день вдало виконали практичне завдання лише 8 кандидатів з 58.

У своєму відкритому листі кандидати на посаді суддів звернули увагу Комісії на проблеми, які не з вини учасників конкурсу виникли під час виконання практичного завдання, а також на некоректно підготовлене практичне завдання, яке їм довелося виконувати. Втім, ВККС не стала реагувати на претензії учасників конкурсу.

Автор В’ячеслав Хрипун

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суд суддя ВККС

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