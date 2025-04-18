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Учасники конкурсу в апеляції попросили ВККС переглянути результати практичного завдання — успішно виконали завдання лише 255 цивілістів з 408

15:07, 18 квітня 2025
А кандидати в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації виконали практичне завдання краще за всіх – майже 90% «криміналістів» допущено до співбесід.
Учасники конкурсу в апеляції попросили ВККС переглянути результати практичного завдання — успішно виконали завдання лише 255 цивілістів з 408
Джерело фото: ВККС
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Кандидати в апеляційні суди з цивільної спеціалізації направили до Вищої кваліфікаційної комісії суддів низку як індивідуальних, так і колективних звернень з проханням переглянути результати практичних завдань або взагалі дати можливість виконати практичне завдання повторно.

Як зазначено у вказаних зверненнях, у претендентів на посади суддів виникли претензії до якості практичних завдань, які їм довелося виконувати.

За наявною інформацією, претензії виникли у кандидатів-цивілістів, які виконували практичне завдання 3, 4 та 11 лютого 2025 року.

Більшість звернень надійшла від кандидатів, що виконували практичне завдання 4 лютого.

Практичне завдання, нагадаємо, складалося з двох частин.

Як повідомляють кандидати, саме за підсумками перевірки виконаних 4 лютого практичних завдань, зафіксовано аномальний результат – лише 8 учасників з 58 змогли вдало виконати практичне завдання, тобто 13,8%.

Відповідно 86,2% кандидатів з вказаної групи не змогли вдало виконати практичне завдання.

Як повідомив у Facebook один з учасників конкурсу, який виконував практичне завдання 4 лютого, доцент кафедри цивільного права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого Богдан Карнаух, це сталося тому, що обставини, викладені в одному з двох практичних завдань, яке вирішували кандидати, не відповідали змісту жодної справи з числа затверджених ВККС у переліку правових позицій Верховного Суду, які кандидати на посади суддів мали використовувати при підготовці.

«Внаслідок цього учасники конкурсу, які складали іспит у цей день, були поставлені в істотно гірше становище, порівняно з іншими. Тим самим було порушено один із основних принципів конкурсної процедури – принцип рівних умов для кандидатів.

Із точки зору тестології ідеться про принципово різні когнітивні навички, які мали бути задіяні учасниками конкурсу. В одному випадку – це здебільшого знання (пам'ять) і розуміння (за умови, що справа на іспиті відповідає одній із переліку), тоді як в іншому – це аналіз, синтез, і творчий підхід до вирішення незнайомої проблеми (у випадку, коли іспитований бачить справу уперше).

Необхідність застосування тих або інших когнітивних навичок визначає рівень складності іспиту. Тож, учасникам, які складали іспит 4 лютого 2025 року довелося задіяти когнітивні навички вищого порядку для розв’язання незнайомої, нової задачі, з новими обставинами в умовах обмеженості часу», - повідомив 17 квітня Богдан Карнаух.

За підрахунками кандидатів-цивілістів, в цілому прохідний бал – 112,5 балів, змогли набрати лише 255 учасників іспиту з 408 цивілістів, що з’явилися на іспит, тобто 62,5%.

Це найгірший результат, який був зафіксований за підсумками виконання практичного завдання кандидатами в апеляційні суди в цілому.

Для порівняння, за підсумками виконання практичного завдання кандидатами в апеляційні адміністративні суди, прохідний бал набрали 63,8% з числа осіб, що з’явилися на іспит. А практичне завдання з господарської спеціалізації вдало виконали 84,7% кандидатів.

Результати учасників конкурсу з цивільної спеціалізації є повною протилежністю результатам, отриманим за виконання практичного завдання кандидатами на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.  

Відповідно до розрахунків, з 506 кандидатів-криміналістів, які з’явилися для виконання практичного завдання, прохідний бал отримав 451 кандидат або 89,1%. Тобто, впоратися з практичним завданням кримінальної спеціалізації не змогли всього 55 кандидатів.

Таким чином, результат, отриманий кандидатами в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації, є найкращим результатом з усіх юрисдикцій.

Нагадаємо, що 17 квітня ВККС оприлюднила результати виконання практичного завдання кандидатами на посади суддів загальних апеляційних судів. З 914 претендентів на посади суддів апеляційних судів, що з’явилися для виконання практичного завдання, прохідний бал загалом набрали 706 кандидатів, тобто майже 77%.

Вказані 706 кандидатів вже допущені до співбесід, за підсумками яких ВККС планує заповнити 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС апеляційні суди Вища кваліфікаційна комісія суддів України

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Учасники конкурсу в апеляції попросили ВККС переглянути результати практичного завдання — успішно виконали завдання лише 255 цивілістів з 408

А кандидати в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації виконали практичне завдання краще за всіх – майже 90% «криміналістів» допущено до співбесід.

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