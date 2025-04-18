Участники конкурса в апелляции попросили ВККС пересмотреть результаты практического задания — успешно выполнили задание только 255 цивилистов из 408

А кандидаты в апелляционные суды по криминальной специализации выполнили практическое задание лучше всех – почти 90% «криминалистов» допущены к собеседованиям.

Источник фото: ВККС

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Кандидаты в апелляционные суды по гражданской специализации направили в Высшую квалификационную комиссию судей ряд как индивидуальных, так и коллективных обращений с просьбой пересмотреть результаты практических заданий или вообще дать им возможность выполнить практическое задание повторно.

Как отмечено в указанных обращениях, у претендентов на должности судей возникли претензии к качеству практических заданий, которые им пришлось выполнять.

По имеющейся информации, претензии возникли у кандидатов-цивилистов, выполнявших практическое задание 3, 4 и 11 февраля 2025 года.

Большинство обращений поступило от кандидатов, выполнявших практическое задание 4 февраля.

Практическое задание, напомним, состояло из двух частей.

Как сообщают кандидаты, именно по итогам проверки выполненных 4 февраля практических заданий, зафиксирован аномальный результат – только 8 участников из 58 смогли удачно выполнить практическое задание, то есть 13,8%.

Соответственно, 86,2% кандидатов из указанной группы не смогли удачно выполнить практическое задание.

Как сообщил в Facebook один из участников конкурса, доцент кафедры гражданского права Национального юридического университета им. Я. Мудрого Богдан Карнаух, выполнявший практическое задание 4 февраля, это произошло потому, что обстоятельства, изложенные в одной из двух практических задач, которую решали кандидаты, не соответствовали обстоятельствам ни одного из дел, утвержденных ВККС в списке правовых позиций Верховного Суда.

Данные правовые позиции кандидаты на должности судей должны были использовать при подготовке к выполнению практического задания.

«В результате участники конкурса, которые сдавали экзамен в этот день, были поставлены в существенно худшее положение по сравнению с другими. Тем самым был нарушен один из основных принципов конкурсной процедуры – принцип равных условий для кандидатов.

С точки зрения тестологии, речь идет о принципиально разных когнитивных навыках, которые должны были быть задействованы участниками конкурса. В одном случае – это в основном знание (память) и понимание (при условии, что дело на экзамене соответствует одному из перечня), тогда как в другом – это анализ, синтез и творческий подход к решению незнакомой проблемы (в случае, когда испытуемый видит дело впервые).

Необходимость применения тех или иных когнитивных навыков определяет уровень сложности экзамена. Поэтому участникам, которые сдавали экзамен 4 февраля 2025 года, пришлось задействовать когнитивные навыки высшего порядка для решения незнакомой, новой задачи, с новыми обстоятельствами в условиях ограниченности времени», - сообщил 17 апреля Богдан Карнаух.

По подсчетам кандидатов-цивилистов, в целом проходной балл – 112,5 баллов, смогли набрать лишь 255 участников экзамена из 408 цивилистов, явившихся на экзамен, то есть 62,5%.

Это самый плохой результат, который был зафиксирован по итогам выполнения практического задания кандидатами в апелляционные суды в целом.

Для сравнения, по итогам выполнения практического задания кандидатами в апелляционные административные суды, проходной балл набрали 63,8% из числа лиц, явившихся на экзамен. А практическое задание по хозяйственной специализации успешно выполнили 84,7% кандидатов.

Результаты участников конкурса по гражданской специализации являются полной противоположностью результатам, полученным за выполнение практического задания кандидатами на должности судей апелляционных судов по уголовной специализации.

Согласно расчетам, из 506 кандидатов-криминалистов, явившихся для выполнения практического задания, проходной балл набрал 451 кандидат или 89,1%. То есть, справиться с практическим заданием криминальной специализации не смогли всего 55 кандидатов.

Таким образом, результат, полученный кандидатами в апелляционные суды по уголовной специализации, является лучшим результатом из всех юрисдикций.

Напомним, что 17 апреля ВККС обнародовала результаты выполнения практического задания кандидатами на должности судей общих апелляционных судов. Из 914 претендентов на должности судей апелляционных судов, явившихся для выполнения практического задания, проходной балл в общей сложности набрали 706 кандидатов, то есть почти 77%.

Эти 706 кандидатов уже допущены к собеседованиям, по итогам которых ВККС планирует заполнить 425 вакантных должностей судей в общих апелляционных судах.

Автор: Вячеслав Хрипун

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