Плюс 13,5 млрд грн и более доступные лекарства для украинцев – Правительство увеличило финансирование медицины

Правительство увеличивает финансирование медицины и расширяет программу «Доступные лекарства».

Фото: kmu.gov.ua

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В этом году государственный бюджет на медицину увеличен более чем на 13,5 миллиарда гривен, а финансирование Программы медицинских гарантий выросло на 10%. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство параллельно работает над снижением цен на лекарства и улучшением их доступности. Согласно данным Министерства здравоохранения, с конца февраля зафиксировано существенное снижение средневзвешенной розничной стоимости препаратов из перечня ТОП-100 - в среднем на 27%.

Кроме того, расширяется программа «Доступные лекарства», в рамках которой украинцы могут получить 600 наименований лекарств и медицинских изделий бесплатно или с небольшой доплатой. До конца года к ней должны присоединиться все аптеки страны.

Также правительство продолжает развивать программу «Мобильные аптеки», действующую уже в 15 регионах. Она позволяет жителям отдаленных сел и прифронтовых районов получать необходимые медикаменты.

Отдельное внимание уделяется реформе медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которая предусматривает цифровизацию процессов и уменьшение бюрократии. Сейчас более 1400 экспертных команд работают в около 300 медучреждениях. По словам Шмыгаля, уже 71 тысяча врачей используют электронную систему для направлений, что упрощает процедуры как для медиков, так и для пациентов.

Также продолжается техническое переоснащение больниц. В течение прошлого года медучреждения получили более 100 тысяч единиц современного оборудования и медицинских приборов.

«Продолжаем также работу над обеспечением наших больниц необходимой техникой. За прошлый год медицинские учреждения получили более 100 тысяч единиц медицинских приборов и современной техники», - сообщил Денис Шмыгаль, отдельно подчеркнув, что привлекаются инвестиции в восстановление поврежденных российским агрессором больниц и сейчас уже восстановлено тысячу таких медицинских учреждений.

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