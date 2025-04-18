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Плюс 13,5 млрд грн і доступніші ліки для українців – Уряд збільшив фінансування медицини

20:16, 18 квітня 2025
Уряд збільшує фінансування медицини та розширює програму «Доступні ліки».
Плюс 13,5 млрд грн і доступніші ліки для українців – Уряд збільшив фінансування медицини
Фото: kmu.gov.ua
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Цьогоріч державний бюджет на медицину збільшено на понад 13,5 мільярда гривень, а фінансування Програми медичних гарантій зросло на 10%. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд паралельно працює над зниженням цін на ліки та покращенням їхньої доступності. Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, з кінця лютого зафіксовано суттєве зниження середньозваженої роздрібної вартості препаратів із переліку ТОП-100 — у середньому на 27%.

Крім того, розширюється програма «Доступні ліки», в межах якої українці можуть отримати 600 найменувань ліків та медичних виробів безкоштовно або з невеликою доплатою. До кінця року до неї мають долучитися всі аптеки країни.

Також уряд продовжує розвивати програму «Мобільні аптеки», що діє вже в 15 регіонах. Вона дає змогу мешканцям віддалених сіл і прифронтових районів отримувати необхідні медикаменти.

Окрема увага приділяється реформі медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яка передбачає цифровізацію процесів та зменшення бюрократії. Наразі понад 1400 експертних команд працюють у близько 300 медзакладах. За словами Шмигаля, вже 71 тисяча лікарів використовують електронну систему для направлень, що спрощує процедури як для медиків, так і для пацієнтів.

Також триває технічне переоснащення лікарень. Упродовж минулого року медзаклади отримали понад 100 тисяч одиниць сучасного обладнання та медичних приладів.

«Продовжуємо також роботу над забезпеченням наших лікарень необхідною технікою. За минулий рік медичні заклади отримали понад 100 тисяч одиниць медичних приладів та сучасної техніки», — повідомив Денис Шмигаль, окремо наголосивши, що залучаються інвестиції у відбудову пошкоджених російським агресором лікарень і наразі вже відновлено тисячу таких медичних закладів.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль МСЕК медицина

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