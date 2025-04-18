У Пенсійному фонді пояснили, чи можна вийти на пенсію в 55 років, якщо є 27 років страхового стажу та участь у бойових діях

Пенсія для учасників бойових дій залежить від того, скільки років вони працювали і який дохід отримували, з якого сплачувалися страхові внески.

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Пенсійний фонд у Донецькій області пояснює, чи може людина отримати дострокову пенсію в 55 років, якщо має 27 років страхового стажу та є учасником бойових дій.

Зазначається, що так, але за певних умов.

Право на призначення дострокової пенсії за віком мають, зокрема, військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, та особи, яким надано статус учасника бойових дій відповідно до пунктів 19, 20 та 21 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (частина 4 ст. 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Умовами дострокового виходу на пенсію для учасників бойових дій також є досягнення ними відповідного віку та наявність необхідного страхового стажу:

для чоловіків – досягнення 55 років та наявність страхового стажу не менше 25 років;

для жінок – досягнення 50 років та наявність страхового стажу не менше 20 років.

Розмір пенсії учасників бойових дій залежить від тривалості набутого страхового стажу та отриманого заробітку, з якого сплачувалися страхові внески.

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