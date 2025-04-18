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В Пенсионном фонде объяснили, можно ли выйти на пенсию в 55 лет, если есть 27 лет страхового стажа и участие в боевых действиях

19:58, 18 апреля 2025
Пенсия для участников боевых действий зависит от того, сколько лет они работали и какой доход получали, из которого уплачивались страховые взносы.
В Пенсионном фонде объяснили, можно ли выйти на пенсию в 55 лет, если есть 27 лет страхового стажа и участие в боевых действиях
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Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, может ли человек получить досрочную пенсию в 55 лет, если имеет 27 лет страхового стажа и является участником боевых действий.

Отмечается, что может, но при определенных условиях.

Право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют, в частности, военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, и лица, которым предоставлен статус участника боевых действий в соответствии с пунктами 19, 20 и 21 статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (часть 4 ст. 1103 Закона Украины). 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Условиями досрочного ухода на пенсию для участников боевых действий также является достижение ими соответствующего возраста и наличие необходимого страхового стажа:

для мужчин – достижение 55 лет и наличие страхового стажа не менее 25 лет;

для женщин – достижение 50 лет и наличие страхового стажа не менее 20 лет.

Размер пенсии участников боевых действий зависит от продолжительности приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

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