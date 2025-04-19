В каждом регионе Украины заработают Центры подготовки граждан к нацсопротивлению

Кабмин одобрил постановление, утверждающее порядок создания и функционирования Центров подготовки, которые должны заработать в каждой области Украины.

Источник фото: congress.gov.ua

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Кабинет Министров 18 апреля принял Постановление «О функционировании Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению». Как указала заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук, постановление разрабатывалось по поручению Владимира Зеленского совместными усилиями Минобороны, Генштаба, Сил ТрО, областных военных администраций, общественных и волонтерских организаций, а также Офиса Президента.

«Постановление утверждает порядок создания и функционирования Центров подготовки, которые должны заработать в каждом регионе Украины. Местная власть должна содействовать деятельности филиалов областных центров в отдельных районах и населенных пунктах области», — отметила Верещук.

По словам должностницы, силы ТрО будут утверждать программы подготовки и учебные планы, а руководителями и инструкторами центров будут назначаться в первую очередь ветераны войны.

Предусмотрено, что инструктора будут проходить сертификацию в военных высших учебных заведениях.

Как писала «Судебно-юридическая газета», соответствующее поручение Президент Украины Владимир Зеленский дал во время встречи с представителями гражданского общества. Документ был разработан при координации Ирины Верещук.

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