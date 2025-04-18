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Кабмин по поручению Президента принял постановление об организации центров подготовки гражданского населения к противодействию врагу – Ирина Верещук

14:52, 18 апреля 2025
Центры подготовки гражданского населения к национальному сопротивлению начнут работу в каждой области и в городе Киеве – правительство приняло постановление по поручению Владимира Зеленского.
Кабмин по поручению Президента принял постановление об организации центров подготовки гражданского населения к противодействию врагу – Ирина Верещук
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Кабмин 18 апреля принял постановление, которым урегулировал порядок создания и функционирования центров подготовки гражданского населения к национальному сопротивлению.

«Наша цель – чтобы по всей Украине начали работать Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению. Подготовка гражданского населения к противодействию врагу является неотъемлемой частью нашей обороноспособности и одним из факторов сдерживания врага. Это также один из драйверов устойчивости и сплоченности общества», – подчеркнула заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

Она отметила, что постановление «О функционировании Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению» разрабатывалось по поручению Президента Владимира Зеленского совместными усилиями Минобороны, Генштаба, Сил ТРО, областных военных администраций, общественных и волонтерских организаций, а также Офиса Президента Украины.

Постановление утверждает порядок создания и функционирования Центров подготовки, которые должны начать работу в каждой области Украины.

Соответствующее поручение Президент Украины Владимир Зеленский дал во время встречи с представителями гражданского общества. Документ был разработан под координацией Ирины Верещук.

Согласно постановлению, руководителей центров будут назначать областные советы по представлению ОВА. Кроме того, на ОВА возлагаются обязанности по контролю, мониторингу и оценке их деятельности с ежеквартальной отчетностью перед Минобороны.

Силы ТРО будут утверждать типовую программу подготовки, а руководителями центров и инструкторами будут назначать в первую очередь ветеранов. Инструкторы по национальному сопротивлению будут проходить обучение и сертификацию в военных учреждениях высшего образования.

Также утверждены примерное положение о коммунальной организации (учреждении, заведении) областного или Киевского городского совета «Областной/Киевский городской Центр подготовки граждан к национальному сопротивлению» и Примерный устав коммунального предприятия областного/Киевского городского совета «Областной/Киевский городской Центр подготовки граждан к национальному сопротивлению».

Напомним, закон «Об основах национального сопротивления» был принят в июле 2021 года. Задачами подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению являются, в частности, содействие приобретению гражданами Украины готовности и способности выполнять конституционную обязанность по защите Родины, независимости и территориальной целостности Украины.

Местные власти должны способствовать деятельности филиалов областных центров в отдельных районах и населенных пунктах области.

Автор: Наталя Мамченко

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