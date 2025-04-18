Украинская теннисистка Леся Цуренко подала в суд на WTA за допуск россиянок к турнирам

Леся Цуренко обвинила WTA в пренебрежении войной и моральном ущербе.

Фото: Sport-express.ua

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Украинская теннисистка Леся Цуренко подала судебный иск против организации WTA Tour и ее бывшего председателя Стива Саймона. Она обвиняет их в нарушении контракта, халатности и причинении эмоциональных страданий из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые публично поддерживали войну России против Украины. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Цуренко, несмотря на заявления руководства WTA о нулевой толерантности к поддержке агрессии, эти игроки не были отстранены от участия в турнирах. Из-за возможности выйти на корт против представителей стран-агрессоров спортсменка подверглась панической атаке и была вынуждена сняться с турнира в Индиан-Уэллсе.

В иске она также ссылается на случай с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, которая на Открытом чемпионате Франции выступала с логотипом компании «Татнефть» - дочки фирмы, находящейся под санкциями Евросоюза за поддержку вооруженных сил РФ.

Цуренко утверждает, что ситуация вызвала у нее чрезмерный стресс, снижение концентрации, негативно сказалась на результатах, а также вызвала чувство унижения и психологическую травму. Она также упомянула, что профессиональный тур, который долгое время считала своим вторым домом, превратился для нее в «чужое и жестокое пространство», где, по ее словам, Саймон допустил моральное насилие.

WTA в ответе для AP заявила, что четко и последовательно осуждает войну России против Украины, но подчеркнула важность соблюдения принципов равенства и недискриминации. Организация считает, что отдельные спортсменки не должны нести ответственность за действия своих правительств.

«Хотя WTA с большой симпатией относится к значительным проблемам, с которыми столкнулась госпожа Цуренко и другие украинские спортсмены, мы разочарованы тем, что она решила принять участие в судебном процессе, чтобы возложить на WTA ответственность за ее страдания», - говорится в официальном заявлении WTA.

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