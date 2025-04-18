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Українська тенісистка Леся Цуренко подала до суду на WTA за допуск росіянок до турнірів

19:40, 18 квітня 2025
Леся Цуренко звинуватила WTA у нехтуванні війною та моральній шкоді.
Українська тенісистка Леся Цуренко подала до суду на WTA за допуск росіянок до турнірів
Фото: Sport-express.ua
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Українська тенісистка Леся Цуренко подала судовий позов проти організації WTA Tour та її колишнього голови Стіва Саймона. Вона звинувачує їх у порушенні контракту, недбалості та завданні емоційних страждань через допуск до змагань російських і білоруських спортсменів, які публічно підтримували війну Росії проти України. Про це повідомляє Associated Press.

За словами Цуренко, попри заяви керівництва WTA про нульову толерантність до підтримки агресії, ці гравці не були відсторонені від участі в турнірах. Через можливість вийти на корт проти представників країн-агресорів спортсменка зазнала панічної атаки й була змушена знятися з турніру в Індіан-Веллсі.

У позові вона також посилається на випадок з російською тенісисткою Веронікою Кудерметовою, яка на Відкритому чемпіонаті Франції виступала з логотипом компанії «Татнефть» — дочки фірми, що під санкціями Євросоюзу за підтримку збройних сил РФ.

Цуренко стверджує, що ситуація спричинила в неї надмірний стрес, зниження концентрації, негативно позначилася на результатах, а також викликала почуття приниження та психологічну травму. Вона також згадала, що професійний тур, який тривалий час вважала своєю другою домівкою, перетворився для неї на "чужий і жорстокий простір", де, за її словами, Саймон допустив моральне насильство.

WTA у відповіді для AP заявила, що чітко і послідовно засуджує війну Росії проти України, але наголосила на важливості дотримання принципів рівності та недискримінації. Організація вважає, що окремі спортсменки не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів.

«Хоча WTA з великою симпатією ставиться до значних проблем, з якими зіткнулася пані Цуренко та інші українські спортсмени, ми розчаровані тим, що вона вирішила взяти участь у судовому процесі, щоб покласти на WTA відповідальність за її страждання», — йдеться в офіційній заяві WTA.

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